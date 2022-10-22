С Восточного запустили ракету с первым спутником группировки «Сфера» С Восточного запустили ракету с первым спутником группировки «Сфера» и спутниками связи

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома Восточный. Запуск состоялся в 22:57 мск 22 октября (04:57 23 октября по местному времени), сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что через несколько минут «Союз» вывел на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками. В течение нескольких часов «Фрегат» выведет их на заданные орбиты.

«Скиф-Д» должен стать демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы». На орбиту в рамках проекта должны вывести более 600 спутников.

Ранее Минобороны сообщило, что ВКС России 21 октября осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время.