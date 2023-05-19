Патрушев предупредил о риске терактов в многолюдных местах

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Николай Патрушев

Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтому риски терактов в людных местах и на критически важных объектах значительно выросли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, основными целями является дезорганизация деятельности органов власти.

Проведение специальной военной операции сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах, — сказал Патрушев.

Он уточнил, что одним из намерений Украины является выведение из строя инфраструктуры, в том числе используемой для обеспечения проведения СВО: объектов ТЭК, химически и радиационно опасных производств и предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам Патрушева, для совершения терактов ВСУ могут использовать беспилотники.

Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения проникновений ДРГ созданы мобильные группы, которые ежедневно обследуют более 50 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, вокзалы, места остановки общественного транспорта.

На совещании в Сыктывкаре Патрушев заявил, что в текущем году в округе предотвращено 11 преступлений террористической направленности.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что убийство военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной и подрыв машины российского писателя Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона.