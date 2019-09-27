Два теплохода столкнулись на реке Лена в Якутии. Один из них следовал у левого берега реки по маршруту «Якутск — Нижний Бестях».
Теплоход столкнулся с другим судном, которое следовало в обратном направлении. Теплоходы везли автомобили,
В результате происшествия пострадал сотрудник парома. Он сам обратился за медицинской помощью. Один из теплоходов получил повреждение носовой части. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее News.ru сообщал, что автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.