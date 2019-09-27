https://static.news.ru/photo/79c7cb90-e1b3-11e9-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: vssut.sledcom.ru

Два теплохода столкнулись на реке Лена в Якутии. Один из них следовал у левого берега реки по маршруту «Якутск — Нижний Бестях».

Теплоход столкнулся с другим судном, которое следовало в обратном направлении. Теплоходы везли автомобили, сообщает Восточно-Сибирское управление на транспорте СКР.

В результате происшествия пострадал сотрудник парома. Он сам обратился за медицинской помощью. Один из теплоходов получил повреждение носовой части. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.