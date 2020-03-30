https://static.news.ru/photo/476d4198-72fe-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители тепличных овощей хотят поставлять огурцы и помидоры в качестве безвозмездной помощи пенсионерам столицы и Подмосковья.

В частности, такое намерение выразили представители «Агрокультура групп», «Долина овощей», ТД «Моё лето» и «Овощевода». Они обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с заявлением о готовности отгружать до 70 тонн овощей в сутки во время всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, пишут «Ведомости».

Как сообщал NEWS.ru ранее, на сайте мэра Москвы появился перечень самых популярных вопросов жителей столицы о принятых властями мерах по предотвращению распространения коронавируса и ответы на них. В частности, столичное руководство пояснило, что на время режима самоизоляции общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме.