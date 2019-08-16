https://static.news.ru/photo/3831ec44-c000-11e9-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чтобы максимально снизить проблему столкновения самолётов с птицами, необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта России. Такое предложение озвучил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Такой документ должен учитывать все особенности воздушной гавани, пишут « Известия »: наличие поблизости рек и водоёмов, характер растительности, а также качественный и количественный состав птиц, обитающих рядом с воздушной гаванью.

Кроме этого, паспорт аэропорта должен содержать информацию антропогенного характера: интенсивность взлётов и посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.

При этом, отметил Рыжов, для каждой воздушной гавани должна быть разработана индивидуальная программа борьбы с птицами.

Такие меры предложены в связи с авиаинцидентом, который произошёл днём ранее в Подмосковье. Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как писал News.ru, к медикам обратились 76 человек. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована.