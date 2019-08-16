Чтобы максимально снизить проблему столкновения самолётов с птицами, необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта России. Такое предложение озвучил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
Такой документ должен учитывать все особенности воздушной гавани, пишут «
Кроме этого, паспорт аэропорта должен содержать информацию антропогенного характера: интенсивность взлётов и посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.
При этом, отметил Рыжов, для каждой воздушной гавани должна быть разработана индивидуальная программа борьбы с птицами.
Такие меры предложены в связи с авиаинцидентом, который произошёл днём ранее в Подмосковье. Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как писал News.ru, к медикам обратились 76 человек. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована.
ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя. Экологи предположили, что это произошло из-за того, что в окрестностях аэропорта присутствует кормовая база в виде несанкционированных свалок, которые привлекают пернатых. В министерстве экологии и природопользования Московской области