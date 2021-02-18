Опрос: россияне готовы к новым налогам

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Подавляющее большинство россиян (60%) готовы к уплате новых налогов при условии, что собранные средства пойдут на определённые цели. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Высшей школой экономики (ВШЭ).

Респонденты отметили, что хотели бы увидеть улучшение системы здравоохранения, социальной помощи и школьного образования. Также россиян беспокоят экология и выплата пенсий.

В то же время, что касается вопросов ремонта дорог, транспортных вопросов, а также тем жилья, науки и безопасности, то они отошли на второй план. Участники опроса выразили куда большую обеспокоенность другими социальными аспектами.

В случае же со сферой здравоохранения россиян больше всего беспокоит нехватка специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы. Соответственно, население страны в основном волнуется о своём здоровье и готово платить новые налоги, если эти аспекты будут проработаны.

Социологическое исследование проводилось в конце 2020 года. В нём приняли участие 6 тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет в 173 пунктах в 59 субъектах Федерации, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне растеряли лояльность к своим работодателям, около 60% сотрудников недовольны местом своей работы. В 2020 году индекс лояльности россиян к работодателю еNPS рухнул до −32.