«Они враги»: Конституцию призвали изменить из-за ордера МУС на арест Путина Депутат ГД Соболев призвал изменить Конституцию РФ из-за ордера МУС на арест Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РФ необходимо изменить конституцию, чтобы международные договоренности не были приоритетом по сравнению с российскими законами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он отреагировал на информацию, что Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), выдавшим ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам Соболева, представители МУС «были, есть и будут врагами» России.

Не надо нам с ними ничего делать, а нам нужно изменить Конституцию, чтобы международные договоренности не были приоритетом по сравнению с нашими законами, вот и все. Мы в статье 15 пункт 4 Конституции РФ написали, что международные договоренности являются приоритетом в отношении российских законов. Вот что надо сделать, а с ними ничего не надо. Они — враги. Они были, есть и будут враги всегда, — считает Соболев.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Отмечалось, что прокурор, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивается по статье УК РФ.