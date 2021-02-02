Около 80 детей задержали на незаконной акции в Москве 31 января

https://static.news.ru/photo/d5ebb608-6569-11eb-b5a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 80 детей задержали сотрудники правоохранительных органов 31 января во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Она уточнила, что жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена по столице не поступало. Среди задержанных большая часть являлась школьниками.

В ходе акции 31 января были задержаны порядка 80 несовершеннолетних, около 30 из них — студенты колледжей. Никаких жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена не поступало, — передаёт слова Ярославской РИА Новости.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что по состоянию на 1 февраля Москва не получила от Берлина ответов по существу на запросы Генеральной прокуратуры по делу Алексея Навального. Об этом заявили в МИД РФ.

Первый запрос был отправлен российской Генпрокуратурой в Минюст ФРГ 27 августа 2020 года. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды заверил российского посла в Берлине, что запросы российской стороны будут удовлетворены.