Оценка глупости: Захарова ответила на требования ЕС к РФ из-за госзакупок

Оценкой глупости и несамостоятельности европейских политических элит назвала жалобу ЕС в ВТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием от России €290 млрд. Именно в такую сумму якобы оценивается ущерб, который нанесла РФ, дискриминировав европейские товары политикой импортозамещения.

Претензии Евросоюза связаны с тремя мерами, которые предприняла Россия: дискриминационной оценкой заявок на госзакупки, требованием получить предварительные разрешения и национальными квотами при госзакупках. По словам представителей ЕС, всё это ставит европейских производителей в экономически менее выгодные условия, лишая возможности здоровой конкуренции.

Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит, — написала Захарова.

Она считает такую позицию проявлением глупости, поскольку импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России, и несамостоятельности, поскольку Европа согласилась ввести эти санкции под давлением США.

Минэкономразвития России сообщило, что информация о том, что Евросоюз якобы потребовал от России оплатить убытки от импортозамещения в размере 290 млрд евро, не соответствует действительности. Власти ЕС хотят, чтобы РФ просто сняла ограничения на продажу европейской продукции.