Среднестатистический россиянин ежедневно проводит перед телевизором три часа 40 минут, следует из исследования компании Mediascope.
98% населения включают телевизор хотя бы раз в месяц, 66% населения смотрят ТВ каждый день, — заявила исполнительный директор компании Ксения Ачкасова.
По данным РИА Новости, исследование прошло в декабре в крупных городах России.
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года бывший министром культуры Владимир Мединский посоветовал критикам российского телевидения воспользоваться «красной кнопочкой» и не включать ТВ.
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