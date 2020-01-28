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МИД России призвал британскую газету The Telegraph «не выдумывать новости и не распространять ложь» польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о роли Красной армии во Второй мировой войне.

Дипведомство назвало статью Моравецкого, указавшего на довоенный сговор между СССР и Германией, «очередной попыткой переписать историю» и нивелировать роль Красной армии в освобождении как узников концлагерей, так и всей Европы...