https://static.news.ru/photo/8bcda54e-47d4-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Категории лиц, имеющих право на ускоренное получение российского гражданства, скоро расширятся. Об этом сообщила «Российская газета».

Госдума проголосовала в первом чтении за законопроект, позволяющий получить право на ускоренное получение гражданства РФ иностранцам, чьи совершеннолетние дети являются россиянами. Сейчас ускоренным получением российского паспорта могут воспользоваться родители совершеннолетних недееспособных детей.

Вступление закона в силу (это произойдёт через 90 дней после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей, а также положительно скажется на рынке труда в РФ, — привели слова замминистра МВД Игоря Зубова в «Российской газете».

Предполагается, что поправки помогут соединить семьи и привести в Россию новые трудовые кадры. Ожидается, что изменения в закон помогут привлечь в РФ около 50 тысяч новых граждан с профессиональным опытом.

Игорь Зубов отметил, что новые поправки не помогут мигрантам воспользоваться лазейкой в законе и рожать детей в России ради получения гражданства, так как ведомство относится ответственно к выдаче российских паспортов и предоставлению гражданства.

Мы не открываем, как вы говорите, шлюзы кому попало. Мы предоставляем такую возможность, и если есть обстоятельства, препятствующие получению гражданства, человек его не получит, — подчеркнул замминистра МВД.

Как сообщал NEWS.ru ранее, украинцам и белорусам упростят процедуру получения российского гражданства. Новые законопроекты позволят им стать россиянами без собеседования на знание языка.