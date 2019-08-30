https://static.news.ru/photo/aece5ed2-cc5d-11e9-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Воздушное пространство над столицей Приморья будет закрыто на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ограничения продлятся с 3 по 6 сентября, исключение сделано для летательных аппаратов, обеспечивающих безопасность на Форуме и в стране в целом и для самолётов, следующих по центральному расписанию. Также разрешен пролёт чартерным рейсам, доставляющих на место участников ВЭФ, сообщает администрация края.

Как писал News.ru ранее, режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, введённый из-за ливней, не помешает проведению Восточного экономического форума в столице региона, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.