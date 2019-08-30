Воздушное пространство над столицей Приморья будет закрыто на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ограничения продлятся с 3 по 6 сентября, исключение сделано для летательных аппаратов, обеспечивающих безопасность на Форуме и в стране в целом и для самолётов, следующих по центральному расписанию. Также разрешен пролёт чартерным рейсам, доставляющих на место участников ВЭФ, сообщает
Как писал News.ru ранее, режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, введённый из-за ливней, не помешает проведению Восточного экономического форума в столице региона, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.