Названы все изменения ГИБДД при получении прав в 2022 году

В России с марта 2022 года для получения медсправок россиянам, лишённым прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, потребуется сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ. Правда, это не коснётся тех, кто меняет права из-за истечения срока действия, сообщает Autonews.

Сохраняются правила, согласно которым учёба для прав категории B должна будет длиться не менее 190 часов (56 часов практики и 130 часов теории, ещё четыре часа экзамены). Эти правила действуют с 2014 года и в 2022 году не изменятся, отмечают эксперты.

От желающего получить права попросят паспорт, медицинскую справку по форме 003-В/у, военный билет или приписное свидетельство для военнообязанных, которым ещё не исполнилось 27 лет.

Кандидату в водители с плохим зрением позволят сесть за руль в очках или контактных линзах.

Сохраняются правила сдачи экзамена, введённые в 2021 году. «Площадку» больше сдавать не придётся — все свои умения будущий водитель должен показать в «городе». Это касается в том числе параллельной парковки, движения задним ходом и так далее.

Чтобы получить права тем, кого их ранее лишили, придётся пересдавать экзамен на знание ПДД и оплатить все штрафы. Тех, кто не сдал водительские права после судебного решения об их лишении, ждут штрафы — 30 тысяч рублей, обязательные работы от 100 до 200 часов либо административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, отмечается, что в 2022 году могут появиться новые правила. Они будут касаться изменения программы обучения в автошколах. В них планируют включить занятия по оформлению аварий по Европротоколу, а также по действиям водителя при сработавшем индикаторе Check Engine или сигнале перегрева охлаждающей жидкости. Также идут обсуждения о необходимости обучать кандидатов в водители навыкам избегать конфликтов на дороге.