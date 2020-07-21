В российских торговых предприятиях стали чаще изымать из оборота товары из-за несоответствия нужным требованиям. Как отметили эксперты, это может быть связано с ростом числа жалоб от граждан и более плодотворной работой контролирующих органов. В то же время, не исключено, что производители стали делать свою продукцию менее качественной. О том, какие товары чаще всего бракуют и что порой можно найти в консервах с рыбой, выяснял NEWS.ru.

В России за год выросло число партий забракованного продовольствия и продуктов. Так, в 2019 году их количество составило 79 485. Это на 13% больше, чем в 2018 году (70299). С такими данными Роспотребнадзора ознакомился NEWS.ru.

В наибольшей степени это коснулось партий мяса и мясных продуктов (18 100), плодоовощей (13 293), кондитерских изделий (7241), молока и молочных продуктов (6903), а также птицы, яиц и продуктов их переработки (6537).

В некоторых регионах партии с продовольствием бракуют чаще, чем в других субъектах. Прежде всего, в Татарстане (5297), Московской (4826), Тюменской (3213) и Тульской (3020) областях, в Москве (3157).

По информации ведомства, за первый квартал среди потребительских продовольственных и непродовольственных товаров наиболее часто бракуют и изымают из оборота моющие и стиральные средства (82,2% от проверенных), а также рыбные консервы (63,9%). За ними следуют табачные изделия (29,9%), светильники и осветительные устройства (20,8%), фрукты, ягоды и орехи (17,5%).

Отмечается, что в десятку лидеров по показателю также попали овощи (14,5%), меховые изделия (14,2%), сыры (10,6%), обувь (9,8%) и мебель (9,1%).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изыматься из магазинов может только та продукция, которая не должна находиться в обороте. Например, если она не соответствует каким-либо требованиям законодательства или представляет собой контрафакт, рассказал NEWS.ru председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По его словам, рост числа забракованных партий продовольственных товаров может быть связан с более плодотворной работой контролирующих органов. Вместе с тем качество продукта декларируется производителем, и власти могут лишь проверять его на основании жалоб от людей. Не исключено, что число таких заявлений выросло.

Роспотребнадзор, как правило, реагирует на какие-то заявления от граждан, от других органов. Соответственно, в данном контексте, получается, что эти жалобы подтверждались, и действительно, при проверках выяснилось, что есть нарушения в продукции. Главное, чтобы это не было тенденцией по увеличению объёма некачественной продукции. Если рабочий процесс Роспотребнадзора за 2018 и 2019 год не отличался при увеличении объёма изъятого, то это может вызывать вопросы к качеству продукции, которая находится на прилавках. Андрей Карпов председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла

При приобретении продукта нужно следить за целостностью его упаковки и наличием сопроводительной информации на ней. Случается так, что упаковки подделывают и выдают товар за продукцию известного производителя. Кроме того, надо смотреть на срок годности товара и его стоимость. Особенно, если цена заметно ниже, по сравнению с аналогичными предложениями.

Как добавил Карпов, один и тот же производитель может заведомо отправлять тем или иным продавцам продукцию разного качества. При этом цена будет сопоставимой. Однако эту проблему призваны решать службы качества торговых сетей.

Наибольшее количество забракованных партий товаров в отдельных регионах может свидетельствовать о более высоком уровне работы контролирующих органов, заключил эксперт.

Рога вместо мяса

Роспотребнадзор при проверках начал уделять больше внимания отдельным видам товаров, поэтому они оказались в лидерах по доле забракованной продукции, предположил в беседе с NEWS.ru сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Стиральный порошок могут разбавлять, полагает он. В таком случае средство теряет свои свойства и хуже очищает одежду. Это бьёт по кошельку, правда, безопасно для здоровья покупателей. Тогда как с рыбными консервами ситуация складывается куда драматичнее — в банке порой находится не только испорченное содержимое, которым можно отравиться, но и, например, опарыши.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом при покупке ряда товаров потребителям стоит быть особенно осторожными. Больше всего проблем связано с «молочкой». Её производители используют массу ухищрений, чтобы скрыть или выдать свой продукт за то, чем он не является. Например, добавлять немолочный жир.

Вторая представляющая опасность для здоровья группа — полуфабрикаты. В них можно найти нечто несъедобное. Например, рога, копыта, жилы и шкуру. При этом возможна и обычная подмена заявленного состава иным мясом.

Это котлеты, пельмени. Например, если котлета из говядины, а продаётся котлета из курятины. Это может вызвать у определённых людей аллергическую реакцию, которая приводит к аллергическому шоку, и этого человека можно просто не спасти. Следующая огромная группа — это всякого рода колбасные изделия — тут вообще чудеса. Начиная от пресловутых «накачек» — когда берут буженину, накачивают растворителями так, что она становится по весу тяжелее и водянистой. Пользы от неё ровно столько же, сколько от хорошо приготовленной подошвы ботинка, и опасность для здоровья такая же. Алексей Егармин сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей

Кроме того, производители продуктов могут превышать допустимое количество консервантов и химических соединений, антибиотиков. Это в итоге отражается на здоровье потребителей.