Названы страны, которые вслед за Польшей могут выслать беженцев с Украины Суконкин: страны Балтии могут по примеру Польши выслать беженцев с Украины

Фото: МО Украины

Латвия, Литва и Эстония заявляют, что не станут передавать Украине годных к мобилизации украинских мужчин, однако эти страны могут прогнуться под давлением Лондона и Вашингтона, и последуют примеру Польши, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он убежден, что частичная выдача этими странами беженцев на Украину рано или поздно произойдет.

Реакция европейских стран интересная. Литва, Латвия и Эстония заявляют, что они не будут отдавать украинских мужчин для того, чтобы потом самим их мобилизовать при проявлении агрессии России к этим странам. Я все же считаю, что эти страны прогнут, потому что они полностью выполняют то, что диктует Вашингтон и Лондон, и как минимум частично они начнут выдавать этих людей по примеру Польши, — сказал военэксперт.

Польша ранее начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить данную информацию украинским СМИ. Дипломат отметил, что ничего об этом не слышал.

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал подлостью подобное решение польских властей. По его словам, выдача Украине беженцев призывного возраста подтверждает стратегию Запада «воевать до последнего украинца».