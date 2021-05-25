Названы сроки запуска беспилотных поездов на МЦК

https://static.news.ru/photo/5a65a060-7c14-11e9-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Беспилотное движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) планируется запустить в 2024 году. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозёров, передаёт РБК.

По словам Белозёрова, к заявленному времени все составы электропоездов «Ласточка», производимых на заводе «Уральские локомотивы в Верхней Пышме по лицензии компании Siemens, должны стать беспилотными .

Первый беспилотный поезд планируется получить уже в конце 2021 года, сертифицировать электропоезд с новой технологией предполагается в 2022 году. Беспилотные составы будут перевозить пассажиров МЦК с интервалом 3 минуты. В настоящее время движение поездов там составляют 4 минуты.

Ранее в РЖД заявляли, что первые беспилотные «Ласточки» появятся на МЦК уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января увеличились на 3,7%.