Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли в России

Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января увеличились на 3,7%.
Индексация ставок состоялась в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изданным 16 сентября 2020 года.
В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом дерегулированном сегменте) используется система динамического ценообразования, при которой цены на билеты зависят от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
В 2020 году тарифы выросли на 3,5%, в 2019 году — на 3,9%, а в 2018 году традиционная ежегодная индексация не проводилась,
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость одной поездки в московском транспорте по карте «Тройка» в 2021 году увеличится на 2 рубля и составит 42 рубля. Также на 2 рубля, до 42 рублей возрастёт стоимость разовой поездки в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелёк»). При оплате банковской картой стоимость поездки составит 46 рублей.