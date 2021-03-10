Старикам здесь место: названы регионы, где прожить на пенсию легче всего

В настоящее время средняя пенсия в России составляет 15,7 тысячи рублей. Однако размер выплаты разнится от региона к региону и в некоторых субъектах заметно превышает прожиточный минимум — сумму, достаточную для удовлетворения базовых потребностей. Это обусловлено в первую очередь структурой местной экономики и зарплат работников, полагают эксперты. Представители каких профессий получают самые высокие выплаты и в каких регионах пенсии больше, выяснял NEWS.ru.
Средний размер назначенных пенсий сильнее всего превышает прожиточный минимум пенсионера в Татарстане — на 85%. Далее по показателю следуют Белгородская (+80%) и Воронежская (+80%) области. С такими данными Росстата за третий квартал 2020 года ознакомился NEWS.ru.
В пятёрку регионов-лидеров также попали Башкирия (+80%) и Мордовия (+78%).
В свою очередь наименьшие цифры зафиксированы в Еврейской автономной области (+16%), Ненецком автономном округе (+26%), Москве (+26%), Кабардино-Балкарии (+27%) и Камчатском крае (+29%).
В среднем по стране пенсии превышают прожиточный минимум пенсионера на 57,9%. Это больше, чем в 2017 году (+52,6%).
Прожиточный минимум представляет собой стоимостную величину набора пищевых продуктов, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья. Кроме того, показатель включает стоимость минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей человека.
Размер назначенной пенсии зависит от ряда факторов, включая место работы. Например, пенсии у работников сельского хозяйства ниже, чем у занятых в промышленности. В то же время прожиточный минимум по России неодинаков и колеблется от региона к региону, отметил в беседе с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Поэтому, когда говорите о Татарстане, не забывайте о том, что там нефтяная промышленность, соответственно, высокие заработки, учтённый период рабочего времени. Три параметра — стаж, размер заработной платы, размер отчислений — влияют на более высокую пенсию. Но и Татарстан, и Белгородская область относятся к тем территориям, которые находятся в Центральном регионе. Соответственно, прожиточный минимум здесь ниже, чем на Дальнем Востоке. Эти два фактора — структура промышленного производства, структура экономики региона и уровень жизни — в целом влияют на то, что соотношение между прожиточным минимум пенсионера и средней назначенной пенсией будет выше или ниже.
Он добавил, что высокий размер пенсии не всегда означает, что на неё легко прожить. Например, в Москве может быть самая большая выплата, но она будет уходить на такие же немалые расходы.
Стоит отметить, что на днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет варианты досрочного выхода на пенсию для некоторых профессий. В частности, учителей, врачей, лётчиков и пожарных. В стаж работы будут входить периоды обучения и дополнительного образования. Новые правила касаются всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости.
Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего закон предполагает такую возможность более чем для 30 категорий россиян, помимо педагогов и медработников: водителей автобусов, мастеров на заготовках леса, а также занятых в тяжёлых работах текстильной промышленности.
Представители некоторых профессий получают самые высокие пенсии. Например, занимающие высокие должности военнослужащие и академики, шахтёры, лётчики. Об этом рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В то же время есть способ добиться страховой пенсии в 45–50 тысяч рублей. Для этого нужно, чтобы взносы работодателя в количестве 22% от зарплаты составляли десять минимальных размеров оплаты труда в год. В настоящее время это 128 тысяч рублей. Такие взносы должны происходить в течение 30 лет.
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По его словам, для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Для этого следует в течение 30-летней трудовой деятельности каждый месяц переводить в НПФ около 10 тысяч рублей. Он отметил: рассчитывая только на страховую часть пенсии, повлиять на итоговый размер выплаты трудно даже при большой зарплате — действуют определённые лимиты.