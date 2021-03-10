Старикам здесь место: названы регионы, где прожить на пенсию легче всего

В настоящее время средняя пенсия в России составляет 15,7 тысячи рублей. Однако размер выплаты разнится от региона к региону и в некоторых субъектах заметно превышает прожиточный минимум — сумму, достаточную для удовлетворения базовых потребностей. Это обусловлено в первую очередь структурой местной экономики и зарплат работников, полагают эксперты. Представители каких профессий получают самые высокие выплаты и в каких регионах пенсии больше, выяснял NEWS.ru.

Средний размер назначенных пенсий сильнее всего превышает прожиточный минимум пенсионера в Татарстане — на 85%. Далее по показателю следуют Белгородская (+80%) и Воронежская (+80%) области. С такими данными Росстата за третий квартал 2020 года ознакомился NEWS.ru.

В пятёрку регионов-лидеров также попали Башкирия (+80%) и Мордовия (+78%).

В свою очередь наименьшие цифры зафиксированы в Еврейской автономной области (+16%), Ненецком автономном округе (+26%), Москве (+26%), Кабардино-Балкарии (+27%) и Камчатском крае (+29%).

В среднем по стране пенсии превышают прожиточный минимум пенсионера на 57,9%. Это больше, чем в 2017 году (+52,6%).

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную величину набора пищевых продуктов, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья. Кроме того, показатель включает стоимость минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей человека.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер назначенной пенсии зависит от ряда факторов, включая место работы. Например, пенсии у работников сельского хозяйства ниже, чем у занятых в промышленности. В то же время прожиточный минимум по России неодинаков и колеблется от региона к региону, отметил в беседе с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Поэтому, когда говорите о Татарстане, не забывайте о том, что там нефтяная промышленность, соответственно, высокие заработки, учтённый период рабочего времени. Три параметра — стаж, размер заработной платы, размер отчислений — влияют на более высокую пенсию. Но и Татарстан, и Белгородская область относятся к тем территориям, которые находятся в Центральном регионе. Соответственно, прожиточный минимум здесь ниже, чем на Дальнем Востоке. Эти два фактора — структура промышленного производства, структура экономики региона и уровень жизни — в целом влияют на то, что соотношение между прожиточным минимум пенсионера и средней назначенной пенсией будет выше или ниже. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Он добавил, что высокий размер пенсии не всегда означает, что на неё легко прожить. Например, в Москве может быть самая большая выплата, но она будет уходить на такие же немалые расходы.

Стоит отметить, что на днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет варианты досрочного выхода на пенсию для некоторых профессий. В частности, учителей, врачей, лётчиков и пожарных. В стаж работы будут входить периоды обучения и дополнительного образования. Новые правила касаются всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего закон предполагает такую возможность более чем для 30 категорий россиян, помимо педагогов и медработников: водителей автобусов, мастеров на заготовках леса, а также занятых в тяжёлых работах текстильной промышленности.

Представители некоторых профессий получают самые высокие пенсии. Например, занимающие высокие должности военнослужащие и академики, шахтёры, лётчики. Об этом рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В то же время есть способ добиться страховой пенсии в 45–50 тысяч рублей. Для этого нужно, чтобы взносы работодателя в количестве 22% от зарплаты составляли десять минимальных размеров оплаты труда в год. В настоящее время это 128 тысяч рублей. Такие взносы должны происходить в течение 30 лет.

Ранее NEWS.ru писал о другом способе получать пенсию в 50 тысяч рублей. В настоящее время выплата может состоять из двух частей — страховой и накопительной. Страховая формируется за счёт фиксированных взносов работодателя и составляет в среднем 14 тысяч рублей. Однако ныне работающие люди могут увеличить накопительную часть, тем самым общий размер их выплаты составит около 50 тысяч рублей, рассказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик.

По его словам, для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Для этого следует в течение 30-летней трудовой деятельности каждый месяц переводить в НПФ около 10 тысяч рублей. Он отметил: рассчитывая только на страховую часть пенсии, повлиять на итоговый размер выплаты трудно даже при большой зарплате — действуют определённые лимиты.