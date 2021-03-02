Эксперт назвал способ получать пенсию в 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/725fa122-7841-11eb-b804-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время пенсия может состоять из двух частей — страховой и накопительной. Страховая формируется за счёт фиксированных взносов работодателя и составляет в среднем 14 тысяч рублей. Однако ныне работающие люди могут увеличить накопительную часть, и тем самым общий размер их выплаты составит около 50 тысяч рублей. Об этом NEWS.ru рассказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик.

По его словам, для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Чтобы достичь таких цифр, к концу трудовой деятельности нужно сформировать на счёте в негосударственном пенсионном фонде 5,5 млн рублей, из которых сумма самостоятельных отчислений человека — около 3 млн рублей. Это связано с тем, что остальные деньги появятся за счёт дохода от инвестиционной работы НПФ, которая будет происходить десятки лет — пока человек трудится.

Чтобы собрать на счёте 3 млн рублей из личных отчислений, следует в течение 30-летней трудовой деятельности каждый месяц переводить в НПФ около 10 тысяч рублей, отметил Эрлик.

Он отметил, что рассчитывая только на страховую часть пенсии, повлиять на итоговый размер выплаты трудно даже при большой зарплате — действуют определённые лимиты.

Можно иметь очень большую зарплату, но она не будет прямо пропорциональна пенсии. Она будет совсем незначительно влиять на пенсию. Если у тебя большая зарплата — иди в негосударственный пенсионный фонд и формируй там себе пенсию. Тем более что НПФ более эффективно инвестируют средства, чем государственная система, — пояснил Эрлик.

Он добавил, что деньги на счёте в НПФ можно сделать наследуемыми. В таком случае их получат наследники человека, если он уйдёт из жизни до получения средств.

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