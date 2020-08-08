Названы регионы России, где быстрее всего исчезают леса

https://static.news.ru/photo/62b5a242-d8cf-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде регионов России лес исчезает быстрее, чем его успевают восстанавливать. Причём в некоторых из них это происходит наиболее медленно. Так, площадь восстановления и разведения леса к площади вырубленных и погибших насаждений наиболее низка в Магаданской области (6,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (11,2%) и Адыгее (14,5%). С такими данными Федерального агентства лесного хозяйства за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку антилидеров попали Республика Алтай (32,2%) и Забайкальский край (41,9%).

Вместе с тем власти некоторых субъектов лес разводят быстрее, чем его вырубают. В частности, в Чечне (23290,3%), Республике Тыва (2002,4%) и Калмыкии (838,9%). Несколько меньше показатель в Курской области (757%) и Крыму (467,3%).

В целом по стране лес стали восстанавливать лучше, чем годом прежде. Если в 2018 году отношение составляло 73%, то в 2019-м — 80,6%.

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что в России подготовлен законопроект, который позволит прекратить незаконную вырубку и продажу леса. В частности, предлагается зарегистрировать все пункты складирования и отгрузки древесины на территории РФ, а сам процесс транспортировки леса отразить в единой информационной базе ЛесЕГАИС. Уточняется, что данный законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов совместно с Минприроды.