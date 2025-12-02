Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:55

Названы регионы, где Россия будет расширять буферную зону

Военэксперт Кнутов: Россия будет расширять буферную зону под Сумами и Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Россия будет расширять буферную зону в Сумской и Харьковской областях, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, создание зоны безопасности у границ с Брянской областью в настоящее время не прогнозируется.

Пока не прогнозируется создание буферной зоны на границе с Брянской областью. Мы занимаемся созданием зоны безопасности в Сумской области, там идет продвижение войск РФ. Противник сосредоточил крупные силы, буквально недавно перебросил большие резервы, там идут встречные бои. Что касается Харьковской области — Волчанск и Купянск мы освободили. У нас появляется возможность создания буферной зоны. Но если раньше мы говорили о зоне безопасности в 20–40 км, то теперь, в связи с тем, что появились дроны-камикадзе большой дальности, надо вести речь о не менее 100 км, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что после полного освобождения Донбасса вопрос создания буферной зоны там также станет актуальным. Однако, по словам военэксперта, темпы этого процесса будут зависеть от развития ситуации с мирным договором.

Что касается Донбасса, после его освобождения тоже встанет вопрос о создании буферной зоны. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с мирным договором, который предложили США. В ДНР идет успешное продвижение наших войск, вопрос буферной зоны решается, на мой взгляд, наиболее быстрыми темпами. Я думаю, что появится перспектива создать весьма надежную зону безопасности, — подытожил Кнутов.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что освобождение Волчанска в Харьковской области является демонстрацией высшего пилотажа в международной дипломатии со стороны российских военнослужащих. По его словам, ВС РФ каждый день усиливают переговорные позиции Москвы. Военкор добавил, что освобождение города позволило российской армии частично закрыть вопрос создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями.

Россия
буферная зона
СВО
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
