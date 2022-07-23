Названы примерные сроки возобновления поставок запчастей для автомобилей Эксперт Иванский: прекращение дефицита автозапчастей невозможно до конца 2022 года

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В настоящее время дефицит комплектующих ощущается практически во всех автосервисах России. Ситуация едва ли улучшится до конца 2022 года. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ руководитель сервисного направления сети автосалонов Илья Иванский.

По словам эксперта, сейчас параллельный импорт ещё не заработал в полную силу, в связи с чем в страну попадает лишь 10–15% необходимых отечественному рынку запчастей. Соответственно, растёт доля неоригинальных комплектующих. По состоянию на середину июля рост составил от 20% до 50%. Также увеличивается число деталей, уже бывших в употреблении.

Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом, — пояснил Иванский.

Он рассказал. что наибольшие проблемы сейчас наблюдаются с деталями двигателя - их нехватка доходит до 65% от обычных объёмов. Также существуют проблемы с моторными маслами (дефицит 50%) и свечами зажигания (40%).

Ранее в Центробанке заявили, что россияне сокращают расходы на непродовольственные товары, а ещё недавно почти полностью отказались от ипотеки.