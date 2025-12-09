ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Названы причины, по которым собственника можно лишить квартиры через суд

Якубовский: в России могут выселить собственника за нарушения прав соседей

Систематическое нарушение прав соседей может стать причиной принудительного выселения собственника, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, все подобные решения принимаются исключительно в судебном порядке.

Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд, — заявил депутат.

Другими основаниями для лишения квартиры являются использование жилья не по назначению и самовольная перепланировка, добавил Якубовский. Это касается случаев, когда работы затрагивают несущие конструкции и создают угрозу безопасности здания или, например, квартиру превращают в хостел, склад или коммерческое помещение, заключил он.

Ранее жителей Москвы, которые по ночам мешали соседям громким топотом, через суд обязали сделать дополнительную шумоизоляцию пола. Супруги Игорь и Оксана рассказали журналистам, что после переезда в новостройку их жизнь превратилась в череду бессонных ночей.

До этого адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов напомнил, что режим тишины в Москве вечером начинается с 23:00. До этого можно разговаривать, смотреть телевизор, заниматься любовью, но нельзя шуметь. Он также посоветовал людям с обостренным слухом переехать в частный дом.

