Топающих жильцов новостройки обязали через суд переделать полы В Москве соседей из верхней квартиры обязали через суд установить шумоизоляцию

Жителей Москвы, которые по ночам мешали соседям громким топотом, через суд обязали сделать дополнительную шумоизоляцию пола, пишет Telegram-канал Baza. Супруги Игорь и Оксана рассказали журналистам, что после переезда в новостройку их жизнь превратилась в череду бессонных ночей.

После заселения соседей сверху в квартире постоянно раздавались шаги и другие бытовые шумы. Попытка уладить конфликт мирно закончилась скандалом и вызовом полиции. В итоге семейная пара получила штраф за хулиганство.

Тогда Игорь и Оксана обратились в суд. Экспертиза зафиксировала превышение шума до 100 дБ при норме 55 дБ. Суд обязал соседей сделать шумоизоляцию и оплатить 25 тыс. рублей за услуги по замеру шума. Проигравшая сторона не согласна с решением и считает, что все претензии должны быть адресованы застройщику.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов напомнил, что режим тишины в Москве вечером начинается с 23:00. До этого можно разговаривать, смотреть телевизор, заниматься любовью, но нельзя шуметь. Он также посоветовал людям с обостренным слухом переехать в частный дом.