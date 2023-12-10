Названы особенности «экстремально опасного» истребителя Су-35С Ростех: истребитель Су-35С получил дальность за счет топливных баков в фюзеляже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С стал «экстремально опасным» за счет рекордной дальности, заявила пресс-служба «Ростеха». Представители госкорпорации подчеркнули, что такого показателя удалось добиться за счет размещения топливных баков в фюзеляже и консолях крыла.

Рекордного показателя дальности — более 3500 километров — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета. Чтобы керосин под влиянием перегрузок не перемещался внутри баков во время полета, используется губкообразный пенополиуретан, — отметили сотрудники предприятия.

В госкорпорации подчеркнули, что Су-35С по всем характеристикам, за исключением малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. В частности, самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

Ранее сообщалось, что четыре истребителя Су-35С сопровождали самолет Владимира Путина на протяжении всего полета в столицу ОАЭ Абу-Даби. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, экипажи получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет. Он отметил, что российский «борт № 1» пролетал через ряд неспокойных территорий, поэтому потребовалось именно так обеспечить безопасность главы государства.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что российские самолеты Су-35С, сопровождавшие борт президента Путина, идеально подходят для воздушного эскорта и отлично себя прорекламировали. По дальности и мощности вооружения эти самолеты являются лучшими в мире. Кроме того, они были оборудованы ракетами класса «воздух — воздух», которые могли отбить любую атаку, добавил эксперт.