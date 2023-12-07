Песков рассказал, почему самолет Путина сопровождали истребители Песков объяснил нормами безопасности сопровождение Путина истребителями Су-35С

Фото: МО РФ

Истребители Су-35С сопровождали самолет президента России Владимира Путина при перелете в ОАЭ в целях безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова, приводит РИА Новости. Он отметил, что российский «борт № 1» пролетал через ряд неспокойных территорий, поэтому потребовалось именно так обеспечить безопасность главы государства.

Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости. Поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

У Пескова также поинтересовались о том, встретится ли Путин с пилотами истребителей. Он ответил, что ему неизвестно.

Ранее сообщалось, что четыре истребителя Су-35С сопровождали самолет Владимира Путина на протяжении всего полета в столицу ОАЭ Абу-Даби. . По словам Дмитрия Пескова, экипажи получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет. Минобороны РФ показало кадры подготовки и пролета военных самолетов. Представитель Кремля выразил благодарность тем странам, которые разрешили авиационное сопровождение президентского борта. Их число он не уточнил.