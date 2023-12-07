«Лучшая реклама»: пилот про исторический полет Путина с истребителями Су-35 Пилот Сытник: полет Путина с истребителями Су-35 стал лучшей рекламой самолетов

Фото: МО РФ

Российские самолеты Су-35С, сопровождавшие борт президента Владимира Путина в Абу-Даби, идеально подходят для воздушного эскорта, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, по дальности и мощности вооружения эти самолеты являются лучшими в мире. Кроме того, они были оборудованы ракетами класса «воздух – воздух», которые могли отбить любую атаку, добавил эксперт.

Самолет Су-35С лучший выбор для воздушного эскорта. Это четырехдвигательный истребитель, он не относится к пятому поколению, но очень модернизированный. От Москвы до Абу-Даби он преодолел более пяти тысяч километров на скорости 900 км/ч. Это говорит о том, что наша военная промышленность начала работать в полную силу и мы начали создавать истребители, которым равных в мире пока нет. При этом самолет был оборудован ракетами класса «воздух – воздух», которые могли отбить любую атаку. Таким образом любое поражение борта №1 было исключено, – рассказал Сытник.

Пилот отметил, что очень мало стран пускают на свои территории вооруженные самолеты. По его мнению, это еще раз подтверждает авторитет России и президента.

Этот полет – наша лучшая реклама самолетов, – резюмировал Сытник.

Ранее сообщалось, что четыре истребителя Су-35С сопровождали самолет Владимира Путина на протяжении всего полета в столицу ОАЭ Абу-Даби. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, экипажи получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет. Он отметил, что российский «борт № 1» пролетал через ряд неспокойных территорий, поэтому потребовалось именно так обеспечить безопасность главы государства.