23 января 2026 в 17:50

Названы 10 регионов России, где ожидаются аномальные морозы

Синоптик Паршина: от Урала до Дальнего Востока ожидаются морозы до –40

Морозная погода в Красноярском крае Морозная погода в Красноярском крае Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Аномальные морозы придут на следующей неделе в 10 регионов России, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура может опуститься до –40 градусов в Томской, Курганской, Амурской, Еврейской автономной областях, а также в Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях, Забайкалье, Хакасии и Тыве.

В Томской области местами до –40. В Курганской области преобладающие ночные температуры — до –33 градусов. От центра Красноярского края до Алтая, Хакасии и Тывы — до –37 градусов. В Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях по ночам до –33 градусов. В Забайкалье — до –38 градусов, — рассказала Паршина.

Она добавила, что во всех этих регионах временами прогнозируются осадки разной степени интенсивности — вплоть до сильных снегопадов.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в Москве в начале февраля ожидаются морозы до –18 градусов. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля после кратковременного потепления. Он уточнил, что такие температурные значения ниже климатической нормы.

