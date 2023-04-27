Названа стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова Стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова для его юбилейного шоу достигла 1 млн евро

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1»

Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» рассказал о стоимости концертных костюмов певца, которые он носил на своем юбилейном шоу. По его словам, общий ценник достигает миллиона евро.

На шоу было 27 костюмов. Если сложить их стоимость, получится около миллиона евро. Одна туника для песни «Романы» обошлась в 80 тысяч евро. Это от-кутюр, изготовленная специально для Филипп, — поделился Ануфриенко.

Филипп Киркоров известен не только своими хитами, но и яркими сценическими нарядами. Певец часто выбирал для себя экстравагантные костюмы, которые вызывали критику со стороны поклонников.

Так, в октябре 2022 года подписчики насмехались над артистом из-за костюм со множеством перьев. Они называли Киркорова «клоуном и лицедеем», а его образ — «смешным».

Месяцем позже пользователи интернета раскритиковали певца за выход на сцену в одних колготках в Астане. Сам Киркоров заявил, что экстравагантные наряды являются частью его сценического образа, в то время как в повседневной жизни он предпочитает минимализм.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что певец является «ходячей ЛГБТ-пропагандой», но отметил, что против Киркорова не будет возбуждено уголовное дело.