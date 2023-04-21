«Киркоров — это ходячая ЛГБТ-пропаганда»: адвокат Жорин о доносе на певца Адвокат Жорин усомнился в вероятности возбуждения уголовного дела против Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров является «ходячей ЛГБТ-пропагандой», однако против него не будет возбуждено уголовное дело, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что исполнитель не высказывался против спецоперации и поэтому на некоторые вещи в его отношении «можно закрыть глаза». Жорин добавил, что не очень хорошо относится к Киркорову, но также он плохо относится к людям, пишущим доносы.

Я ко всем доносчикам отношусь негативно, к слову, к Киркорову отношусь не лучше. Как по мне, Киркоров сам является ходячей ЛГБТ-пропагандой, но сейчас таких доносов плодится все больше и больше. При этом я сомневаюсь, что к Киркорову предпримут какие-то санкции. Он не высказывается против спецоперации, а значит, на некоторые вещи можно закрыть глаза. Так что никакой проверки не будет, разве что на бумаге, — сказал Жорин.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что артиста вряд ли станут проверять на ЛГБТ-пропаганду. Он добавил, что не видит в действиях исполнителя то, в чем его пытаются обвинить некоторые зрители.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее сообщил, что изменение внешности Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике, разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.