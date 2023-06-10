Названа причина отмены концерта группы «Звери» на ПМЭФ «Фонтанка»: концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменен из-за антивоенных высказываний солиста

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Звери» Роман Билык во время выступления

Выступление группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменено из-за антивоенной позиции фронтмена Романа Билыка, пишет «Фонтанка» со ссылкой на организаторов музыкального мероприятия. В концерте, который пройдет 16 июня, выступят «Чиж и Со», а также «Джанго» (Алексей Поддубный).

«Фонтанка» пишет, что 30 мая «Росконгресс» анонсировал выступление группы «Звери». При этом в комитете по культуре сообщили изданию, что петербургские власти не анонсировали выступление этого музыкального коллектива. Кроме того, с ним не был заключен договор о проведении концерта.

По сообщению «Фонтанки», против приглашения группы на ПМЭФ выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Он ранее написал в соцсетях, что выступление «Зверей» — это «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения».

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня.

Ранее в Союзе отцов Новосибирской области потребовали отменить выступление группы «Сплин» на аэродроме Мочище под Новосибирском, на котором будет проходить музыкальное мероприятие с 11 по 13 августа. По словам главы Союза отцов области Сергея Майорова, фронтмен Александр Васильев ранее показал, чью сторону он поддерживает в украинском конфликте.