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Россия

Названа причина катапультирования пилотов Су-30СМ в Крыму

18:39, 23 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования российского истребителя Су-30СМ. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошёл в тот момент, когда инструктор подполковник О. Хомяков и командир экипажа майор С. Додух занимали свои места и пристёгивали ремни, отмечает Telegram-канал. Пилоты обошлись без травм. 

Инженер истребителя частично потерял слух, а механик получил ожог левой части лица I степени.

ЧП было квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент. Общий налет пилота-инструктора составляет более 880 часов, а командира — свыше 940 часов. На данном типе истребителей они налетали более 300 часов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 21 мая. Лётчики в этот момент готовились к вылету. 

В апреле Су-30СМ разбился во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш (Казахстан). Экипаж самолёта смог катапультироваться, лётчики остались живы. Один из пилотов получил перелом позвонка и был госпитализирован.

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