Истребитель СУ-30СМ разбился в Карагандинской области Казахстана

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, его экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолёта катапультировался, лётчики живы и находятся под наблюдением медиков, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны Казахстана.
Ранее в Великобритании потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт Hawk T1 королевских ВВС. Пилоты успели катапультироваться. С незначительными травмами они были доставлены в больницу.
Как писал NEWS.ru, истребитель из пилотажной группы «Турецкие звёзды» потерпел аварию неподалёку от турецкого города Коньи. По предварительным данным, пилот погиб. Первоначально сообщалось, что разбился самолёт F-16, однако позднее стало известно, что речь идёт об истребителе Northrop F-5. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. Причина катастрофы пока не называется. В мэрии Коньи информацию о гибели лётчика не подтвердили.