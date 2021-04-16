Истребитель СУ-30СМ разбился в Карагандинской области Казахстана

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В России было возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлёкших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено, — цитирует Горового ТАСС. Он добавил, что также до конца...