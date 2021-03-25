В Великобритании разбился военный самолёт

https://static.news.ru/photo/60efb75c-8d62-11eb-be67-96000091f725_660.jpg Фото: MilborneOne/wikimedia.org

В Великобритании потерпел крушение реактивный учебно-тренировочный самолёт Hawk T1 королевских ВВС. Пилоты успели катапультироваться.

Инцидент произошёл на западе страны, неподалёку от города Хелстон в графстве Корнуолл. В местной полиции сообщили, что пилоты разбившегося самолёта доставлены в больницу. По предварительным данным, они получили незначительные травмы. Угрозы для их жизни нет, передаёт телеканал Sky New.

В Минобороны Соединённого Королевства информацию о падении самолёта подтвердили. Причины катастрофы пока не называются. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал о трагическом происшествии с российским бомбардировщиком Ту-22М3 в Калужской области. Во время плановой подготовки воздушного судна к полёту нештатно сработала система катапультирования. В результате трое членов экипажа, включая командира полка, погибли. Комиссия ВКС России займётся техническим обследованием самолёта и выяснением причин трагедии.