В Великобритании разбился военный самолёт

В Великобритании потерпел крушение реактивный учебно-тренировочный самолёт Hawk T1 королевских ВВС. Пилоты успели катапультироваться.
Инцидент произошёл на западе страны, неподалёку от города Хелстон в графстве Корнуолл. В местной полиции сообщили, что пилоты разбившегося самолёта доставлены в больницу. По предварительным данным, они получили незначительные травмы. Угрозы для их жизни нет,
В Минобороны Соединённого Королевства информацию о падении самолёта подтвердили. Причины катастрофы пока не называются. По факту происшествия проводится расследование.
Ранее NEWS.ru писал о трагическом происшествии с российским бомбардировщиком Ту-22М3 в Калужской области. Во время плановой подготовки воздушного судна к полёту нештатно сработала система катапультирования. В результате трое членов экипажа, включая командира полка, погибли. Комиссия ВКС России займётся техническим обследованием самолёта и выяснением причин трагедии.