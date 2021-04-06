В Турции разбился военный истребитель

https://static.news.ru/photo/411103e2-9798-11eb-a0a9-96000091f725_660.jpg Фото: defenceimages/flickr.com

Истребитель из пилотажной группы «Турецкие звёзды» потерпел аварию неподалёку от города Коньи. По предварительным данным, пилот погиб.

Первоначально сообщалось, что разбился самолёт F-16, однако позднее стало известно, что речь идёт об истребителе Northrop F-5.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта, сообщает издание Sabah. Причина катастрофы пока не называется. В мэрии Коньи информацию о гибели лётчика не подтвердили.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт Hawk T1 королевских ВВС. Пилоты успели катапультироваться. С незначительными травмами они были доставлены в больницу.

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области в конце марта произошла авария с дальним бомбардировщиком Ту-22М. У находившегося на земле самолёта нештатно сработала система катапультирования. В результате из четырёх человек, находившихся на борту, погибли трое. В их числе командир полка.