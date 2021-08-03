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Названа главная причина обветшания дорог в Москве

04:14, 04 августа 2021
Названа главная причина обветшания дорог в Москве Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres
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Износная колея стала основной причиной, по которой дорожное покрытие на высокоскоростных магистралях Москвы приходит в негодность. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.

По словам Васильева, под понятием колеи специалисты до недавнего времени понимали пластическую колею, образующуюся на правых полосах движения под действием тяжелогружёного транспорта в жаркую погоду.

Но в последние годы основная проблема — именно износная, которая образуется на левых полосах движения, — подчеркнул эксперт.

Такого рода колея возникает, в первую очередь, из-за высокой скорости транспортного потока и использования шипованной сезонной резины. Специалисты МАДИ регулярно тестируют различные асфальтобетонные смеси для определения максимально износостойкого и долговечного материала для укладки на дорогах столицы.

Ранее сообщалось, что смертность в ДТП хотят снизить с помощью беспилотников.

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