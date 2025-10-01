Назван важный фактор создания эффективной «килл-зоны» в тылу противника

Контроль ВС РФ над малым небом — зоной, где операторы БПЛА предотвращают атаки противника на штурмовые группы, а также защищают их от разведывательных дронов, является ключевым условием для создания эффективной «килл-зоны» в тылу ВСУ, заявил NEWS.ru военкор «Соловьев Live» Георгий Мамсуров. По его словам, такой подход позволяет не только вести разведку, но и обеспечивать бесперебойное снабжение передовых подразделений.

В структуру «килл-зоны» входит разведка — наблюдательные дроны, как обычные, так и самолетного типа с хорошими камерами, средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Один из краеугольных камней ее создания заключается в умении противодействовать, забирать малое небо, чтобы можно было спокойно осуществлять подвозы и работу в целом. Это осуществляется с помощью комплекса мероприятий: от маскировки, радиоэлектронной борьбы и стрельбы из стрелкового оружия до натягивания сетей, в том числе рыбацких, которые показали свою эффективность, — пояснил Мамсуров.

Он добавил, что основу поражения в такой зоне составляют разнообразные беспилотники, которые дополняются артиллерией и авиацией. По словам военкора, современные FPV-дроны способны преодолевать значительные расстояния, а их доставку в глубокий тыл противника организуют с помощью дронов-самолетов.

В структуру «килл-зоны» входят различные средства поражения. Это FPV-дроны, которые могут спокойно лететь на расстояние 10–15 километров, а при определенной доработке — до 50 километров. FPV-дроны затаскивают на территорию противника также на дронах самолетного типа. У них есть около 20 минут работы от батареи. Эти средства поражения в «килл-зоне» дополняются артиллерией, если она достает до цели. Также задействуют ВКС, то есть используют самолетные бомбы и баллистические крылатые ракеты. В основном вся структура построена на дронах, — резюмировал Мамсуров.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские военные организовали «килл-зону» поблизости от тыловой полосы Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, ВС РФ еще многое предстоит сделать, в частности, решить вопрос о том, делать ли зону в виде отдельных площадей или сплошной.