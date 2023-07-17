Назван единственный маршрут объезда Крымского моста В Министерстве курортов и туризма Крыма посоветовали объезжать Крымский мост через новые территории

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В настоящее время единственный альтернативный путь объезда Крымского моста — автомобильный маршрут через новые территории, рассказали NEWS.ru на горячей линии Министерства курортов и туризма Крыма. Общее время поездки из Таганрога в Джанкой составит шесть часов без учета досмотра.

Сейчас единственный альтернативный путь объезда через новые территории — через Таганрог, далее КПП «Успенское», где будет досмотр, далее Мариуполь — Запорожская область — Херсонская область — Джанкой. В Джанкое будет еще один досмотр. Затем Чонгар. Общее время пути из Таганрога в Джанкой — шесть часов без учета досмотра, заправки каждые 50 км. Сейчас там появляется пробка, поэтому нужно закладывать время на пробку, — рассказали на горячей линии.

Путешественников предупредили, что на новых территориях с 23:30 до 05:00 действует комендантский час. Также туристам посоветовали заранее скачать карты, так как на маршруте не ловит интернет, только телефонная связь.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту было остановлено из-за ЧП, подчеркнул чиновник. В Минтрансе РФ уточнили, что на нескольких пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно.

Telegram-канал «Mash на волне» написал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены.

Позднее стало известно, что в результате инцидента погибла семейная пара, дочь погибших оказалась в реанимации. Впоследствии Национальный антитеррористический комитет признал случившееся терактом, осуществленным силами ВСУ с помощью беспилотных катеров.