Настойка, печка и Михаил Круг: Панарин приехал в отпуск в родной город

https://static.news.ru/photo/c7fcf512-cc8d-11eb-b31e-96000091f725_660.jpg Фото: artemiypanarin / instagram

Российский хоккеист Национальной хоккейной лиги, игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прилетел отдохнуть в родной город в Челябинской области. Он проводит отпуск на малой родине, за что его очень хвалят россияне. По соцсетяи и Telegram-каналам расходятся фото и видео отдыха спортсмена.

Как пишет Telegram-канал ТУСОВКА, хоккеист с зарплатой в 12 млн долларов в год попал на видео в компании двух мужчин за столом. Из угощений только алкоголь и зелёный лук, а на фоне играет песня Михаила Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи».

По словам пользователей, в этом ролике «вся Россия за 30 секунд».

Авторы другого Telegram-канала осудили других хоккеистов, в том числе Александра Овечкина, за то, что он отдыхал в Турции и прилетел туда на частном самолёте.

В июле 2019 года Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

В 2020 году он показал видео своей поездки в поезде до Челябинска. В ролике хоккеист продемонстрировал подписчикам, как проходит 40-часовая поездка до его родного села Коркино. На кадрах видно, как в дороге он съел лапшу быстрого приготовления и как встречался с фанатами на остановках.