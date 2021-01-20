NASA планирует сократить свои представительства в России

https://static.news.ru/photo/1f3f3268-5baf-11eb-94e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американское космическое агентство NASA собирается сократить присутствие в РФ из-за снижения сотрудничества стран в области Международной космической станции (МКС).

Всего в представительствах NASA в России работает порядка 90 человек. В частности, это сотрудники Центра космонавтов в Звёздном городке, подмосковного Центра управления полётами (ЦУП), Института медико-биологических проблем РАН и центрального офиса, расположенного в Москве, передаёт РИА Новости.

По словам источника в космической отрасли, в первую очередь сокращение затронет сотрудников Центра подготовки полётов, что связано с прекращением регулярных полётов американских астронавтов на российских «Союзах». Также NASA собирается расторгнуть договоры аренды коттеджей, в которых жили космонавты и их семьи, и уволить часть обслуживающего персонала.

Кроме того, сообщил другой инсайдер, представители NASA больше не будут постоянно находиться в офисе при Институте медико-биологических проблем РАН, ограничившись визитами в Россию на совещания и прочие мероприятия. Группа при Центре управления полётами, обеспечивающая взаимодействие центров в Хьюстоне и Королёве по управлению МКС, продолжит работать в обычном режиме.

По некоторым данным, американское агентство планирует сократить и сотрудников центрального офиса в Москве, но коллектив Космического центра имени Джонсона при Роскосмосе сокращения не затронут.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними. В декабре на сайте Министерства торговли Соединённых Штатов был опубликован санкционный список, в который впервые внесли предприятия Роскосмоса — головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, а также Ракетно-космический центр «Прогресс».