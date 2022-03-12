Нарышкин сравнил западную технологию полуправды с геббельсовским приёмом

На Западе существует технология, воздействующая на умы граждан методом полуправды, и является она геббельсовским приёмом пропаганды. Такое сравнение к методу подачи информации в западных странах в эфире Первого канала привёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Исходя из уроков истории, действие этого приёма будет очень коротким, отметил он.

Сейчас на Западе существует такой термин и даже технология полуправда, когда на аудиторию оказывается очень сильное эмоциональное воздействие. <...> При ближайшем рассмотрении такой приём коммуникации является ничем иным, как таким банальным геббельсовским приёмом, — сказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что в скором времени обнаруживается ложь в использовании полуправдивой информации, в результате чего у общества возникает недоверие к источнику.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что западные соцсети создавались для контроля над населением Земли, и ощущение новой реальности внутри них — иллюзия. По его словам, соцплатформы разрабатывались под эгидой Пентагона и обманывают огромное количество людей во всём мире.