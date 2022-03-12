Нарышкин сравнил западную технологию полуправды с геббельсовским приёмом
Никита Чайка
Никита Чайка
21:24, 12 марта 2022
Сергей НарышкинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На Западе существует технология, воздействующая на умы граждан методом полуправды, и является она геббельсовским приёмом пропаганды. Такое сравнение к методу подачи информации в западных странах в эфире Первого канала привёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Исходя из уроков истории, действие этого приёма будет очень коротким, отметил он.
Сейчас на Западе существует такой термин и даже технология полуправда, когда на аудиторию оказывается очень сильное эмоциональное воздействие. <...> При ближайшем рассмотрении такой приём коммуникации является ничем иным, как таким банальным геббельсовским приёмом, — сказал Нарышкин.
Глава СВР подчеркнул, что в скором времени обнаруживается ложь в использовании полуправдивой информации, в результате чего у общества возникает недоверие к источнику.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что западные соцсети создавались для контроля над населением Земли, и ощущение новой реальности внутри них — иллюзия. По его словам, соцплатформы разрабатывались под эгидой Пентагона и обманывают огромное количество людей во всём мире.