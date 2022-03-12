Сенатор заявил, что западные соцсети были созданы для контроля над людьми

Западные соцсети создавались для контроля над населением Земли, и ощущение новой реальности внутри них — иллюзия, сообщил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, соцплатформы разрабатывались под эгидой Пентагона.

На самом деле соцсети создавались под эгидой Пентагона для того, чтобы максимально усилить контроль невоенными методами за населением земного шара, — сказал Климов.

По словам сенатора, все американские цифровые платформы в соответствии с законом США обязаны сотрудничать с Агентством национальной безопасности (АНБ) и отправлять в это ведомство весь поток информации. АНБ вправе получать все данные в полном объёме, а отказ от их предоставления будет считаться нарушением законов Штатов.

Для привлечения публики и дальнейшего развития в мире платформы «провозгласили себя новой реальностью, открытой для всех, равной, свободной, и люди в это поверили, отметил Климов. Он добавил, что таким образом владельцы американских соцсетей обманули миллиарды людей.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что доступ к американской соцсети Instagram будет закрыт в России 14 марта. Такое решение было принято из-за того, что компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении военных РФ, проводящих спецоперацию на Украине.

Российский надзорный орган ранее ограничил доступ к соцсетям Twitter и Facebook из-за распространения недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».