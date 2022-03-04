Роскомнадзор заблокировал Twitter в России, заявили в пресс-службе ведомства. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля, сообщает «Интерфакс».

Агентство уточнило, что с марта прошлого года Роскомнадзор ограничивал доступ к социальной сети путём замедления работы сервиса. Речь идёт об ограничении на мобильных и стационарных устройствах на территории России.

На официальном сайте Роскомнадзора ранее появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице. Отмечается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны ресурса.

В Роскомнадзоре также сообщили, что направили письмо в компанию Apple с требованием вернуть официальное название Министерству обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В настоящее время наименование отображается корректно только в российском сегменте сети.