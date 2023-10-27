Надо раздуть пламя: Россия «по-взрослому» включилась в информационную войну

Фото: МО РФ

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из бывших бойцов ВСУ, присягнул на верность России и поступил на службу в СВО. Он прикомандирован к оперативно-боевому тактическому формированию (ОБТФ) «Каскад». Перешедших на сторону России солдат скоро отправят на линию боевого соприкосновения. Москва сделала грамотный ход — «украинский батальон» нанесет Киеву не только физический, но и пропагандистский удар.

ОБТФ «Каскад», к которому прикомандировали «украинский батальон», состоит из оперативников, полицейских МВД ДНР и бывших заключенных. Вместе с бывшими солдатами ВСУ боевое формирование станет смертоносным «социальным интернационалом». Бывшие враги под одним знаменем будут сражаться за единую цель — победу России.

Россия включилась в информационную войну по-взрослому. Сначала топ-чиновники РФ начали делать более жесткие «ястребиные» заявления, затем Минобороны стало публиковать огромное количество видео с уничтожением западной техники. Теперь и батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в зону СВО.

Такой шаг деморализует военнослужащих ВСУ. Теперь у каждого украинского бойца будет возникать мысль о смене стороны.

Будет ли еще один батальон из перешедших в российские войска бойцов ВСУ?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом месяце множество киевских солдат сдались российским военным в плен. Поэтому не исключено, что мы на пороге создания еще одного «украинского батальона» в составе ВС РФ. Или как минимум укрупнения уже имеющегося.

Обычно при «обороне города» Украина не щадит ни своих граждан, ни их имущество. Мариуполь, например, был разрушен на 30%. Многие жители этого города обозлились на ВСУ за все зверства, которые они творили, располагаясь в квартирах и домах. Жители Мариуполя, Артемовска, Северодонецка и других городов хотят отомстить своим обидчикам за горе и страдания. Чтобы сделать это, они могут вступить в российские войска либо в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, либо в формате нового соединения. Дополнительной мотивацией для бывших украинских граждан станет то, что за освобождение своего региона от нацистского режима они еще и получат приятный бонус в виде высокого денежного довольствия.

Уровень поддержки России со стороны жителей освобожденных украинских городов довольно высокий. Например, в Артемовске многие люди открыто высказались за Россию. Поэтому по мере освобождения Москвой своих новых территорий, часть из которых сейчас подконтрольна Киеву, на сторону ВС РФ будет переходить все больше и больше плененных украинских солдат. Но при соблюдении одного условия.

Пора раздувать пламя

Только лишь создать «украинские батальоны» и пару раз сообщить об этом в СМИ — недостаточно. России нужно раздуть из искры пламя, спровоцировав «принцип домино» среди бойцов ВСУ — заставить их переходить на свою сторону один за другим. Для этого украинских солдат нужно приглашать на федеральные каналы, освещать их истории перехода на сторону России и то, какие для них создали условия. После чего распространять эти видео по всему интернету, ретранслируя информацию на украинскую аудиторию.

Такую методику Россия уже применяла в отношении пленных. Всем известно, что к своему «обменному фонду» РФ относится с уважением. Не унижает честь и достоинство, и, в отличие от Украины, не пытает. Поэтому бойцы ВСУ часто сдаются России в плен — знают, что с ними ничего плохого не случится.

Если выстроить пропаганду против украинских бойцов с призывами перейти на сторону Москвы аналогичным образом, то можно будет добиться хороших результатов. В российские войска рекой потечет живая сила, которая развернет автоматы в сторону Киева. Бывшие украинские бойцы будут хорошо мотивированными — они жаждут освободить свои родные регионы от режима, прищемляющего русский язык и уничтожающего православную церковь.