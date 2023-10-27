Батальон экс-бойцов ВСУ вступил в ВС РФ: что за подразделение, зачем нужно Первый батальон из бывших бойцов ВСУ поступил на службу в ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Что об этом известно?

Когда батальон отправится в зону СВО

Командир подразделения Андрей Тищенко рассказал, что после принятия присяги все бойцы отправятся на передовую.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ „Каскад“ и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — рассказал он.

По словам Тищенко, бойцы приехали в учебный центр примерно три недели назад и настроение у всех боевое.

«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», — объяснил командир батальона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда был сформирован батальон

23 февраля стало известно, что около 200 бывших военнослужащих ВСУ готовы вступить в ряды формируемого в Донецкой Народной Республике (ДНР) добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого.

«Изначально небольшое подразделение было сформировано. Удивительно, но число желающих продолжает расти, и на эту минуту уже около 200 пленных готовы отправиться на фронт в составе формируемого батальона имени Богдана Хмельницкого», — рассказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что увеличение числа желающих требует урегулирования ряда юридических нюансов.

«Есть отдельные моменты, связанные с личными документами теперь уже бывших украинских военных. Их необходимо провести в порядок и только после этого начать процедуру оформления паспорта РФ», — пояснил собеседник.

27 февраля Андрей Тищенко сообщил, что батальон был создан, потому что украинскому правительству оказался не нужен его народ.

«История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И, глядя на все это, появилась у меня возможность и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, отдать должное», — пояснил Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а ныне — старший подразделения батальона.

По его словам, в подразделении 95% человек — это бывшие украинские военные, с которыми будут заключены контракты с ВС РФ на общих условиях.

«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования», — объяснил экс-боец ВСУ.

Читайте также:

Стало известно состояние Курской АЭС после атаки беспилотников ВСУ

Тысячи госслужащих Украины попытались покинуть страну

Стало известно об уничтожении ВС РФ 10 единиц техники ВСУ