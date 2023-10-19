Верховная рада в первом чтении приняла закон о запрете УПЦ Депутат Рады Железняк: закон о запрете канонической УПЦ принят в первом чтении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховная рада в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Украины Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.

Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении. За — 267, — написал Железняк.

Ранее пресс-служба УПЦ сообщила, что сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии. Людей пускали внутрь только при предъявлении паспорта. До этого полицейские оцепили 54-й, 57-й и 58-й корпуса Киево-Печерской лавры. В них жили паломники и часть братии.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя судьбу Киево-Печерской лавры, заявила, что она станет местом духовного обновления украинских военнослужащих после перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Маляр подчеркнула, что программа восстановления будет предусматривать участие военных в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, а также в мастер-классах по иконописи.

В свою очередь специальный представитель министра иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры может привести к захвату храма раскольниками. По его словам, после захвата православная святыня может быть закрыта.