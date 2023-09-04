Украинская полиция оцепила женский монастырь для выселения монахинь Полиция Украины оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь УПЦ

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Сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии, сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви. По словам представителей УПЦ, они намерены закрыть монастырь и выселить монахинь. Людей пускают внутрь только при предъявлении паспорта. В настоящее время полицейские ожидают дальнейших указаний от местных властей, чтобы приступить к выселению.

Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ. Сегодня, 4 сентября 2023 года, утром правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь, — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ, опубликованном в ее Telegram-канале.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее прокомментировала судьбу Киево-Печерской лавры. По ее словам, она станет местом духовного обновления украинских военнослужащих, после перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Маляр подчеркнула, что программа восстановления будет предусматривать участие военных в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, а также в мастер-классах по иконописи.