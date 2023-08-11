МИД РФ заявил об угрозе захвата Киево-Печерской лавры раскольниками

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Выселение монахов из Киево-Печерской лавры может привести к захвату храма раскольниками, заявил специальный представитель министра иностранных дел России, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, после захвата православная святыня может быть закрыта.

Стало известно, что вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ, который позволяет выселить монахов из обители. <...> если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни, — заявил дипломат.

Дипломат подчеркнул, что решение хозяйственного суда Киева о выселении монахов вызвало возмущение у православных верующих. Он выразил надежду на то, что международные правозащитные организации или судебные инстанции обратят внимание на сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры ситуацию. Допускать «зависания» этого вопроса нельзя, так как это может привести к разграблению храма, подытожил Аскальдович.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что Русская православная церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры. По его словам, они не должны стать чужими на Украине, где они родились, выросли и приняли монашество.