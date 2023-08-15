На Украине рассказали о судьбе Киево-Печерской лавры Маляр: Киево-Печерская лавра станет местом «духовной реабилитации» для ВСУ

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра станет местом духовного обновления украинских военнослужащих, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, в эту программу будут привлечены военные капелланы подразделений боевого состава ВСУ.

Отныне украинские воины смогут погрузиться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и пройти духовную реабилитацию после испытаний войны, — сообщила она.

Отмечается, что программа предусматривает участие военнослужащих в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, мастер-классах по иконописи, обзорах музеев и прочее.

Специальный представитель министра иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры может привести к захвату храма раскольниками. По его словам, после захвата православная святыня может быть закрыта.

Митрополит УПЦ Павел (Лебедь) был взят под стражу в середине июля. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Служба безопасности Украины обвиняет священнослужителя в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также в отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы. В начале августа за священника внесли залог в размере более $900 тысяч. Средства собрали свыше тысячи человек.