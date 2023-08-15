На Украине начали штурм корпусов Киево-Печерской лавры УПЦ: полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры

Фото: Volker Preusser, via www.imago-i/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Полицейские оцепили 54-й, 57-й и 58-й корпуса Киево-Печерской лавры, начался штурм зданий, сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви. В них живут паломники и часть братии.

Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры, — говорится в сообщении УПЦ.

Ранее стало известно, что вооруженный камнем вандал повредил икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Инцидент произошел во время богослужения. Верующие остановили злоумышленника, а затем передали его полиции. Судя по опубликованным фото, икона получила незначительные повреждения в виде сколов. Основной удар пришелся на стекло.

До этого сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом. До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.